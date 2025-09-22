В Мюнхене стартовал 190-й Октоберфест — один из самых известных и массовых народных праздников в мире. Фестиваль открылся 20 сентября и продлится до 5 октября. По традиции организаторы ожидают, что на «Визн», как называют Октоберфест в Германии, приедут миллионы гостей со всего мира.

Открытие прошло в лучших традициях праздника: городские улицы заполнил парад владельцев пивных палаток, а также костюмированное шествие с участием музыкантов и жителей Баварии в национальных нарядах. Масштабы события впечатляют — на площади в 34,5 гектара расположены 468 предприятий. Среди них не только пивные палатки знаменитых мюнхенских пивоварен, но и рестораны, аттракционы и торговые лавки.

В этом году организаторы приготовили новинку — музыкальный фестиваль A Liad für d’Wiesn, в рамках которого выступят немецкие группы. Он должен дополнить традиционную атмосферу и привлечь новую аудиторию.

Одной из обсуждаемых тем вновь стали цены. Стоимость кружки пива объемом один литр выросла на 3,5% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет от 14,5 до 15,8 евро. Для сравнения: литр минеральной воды обойдется примерно в 10,95 евро, а лимонада — около 12,11 евро. При этом фиксированные расценки отсутствуют — цену на напитки устанавливают сами пивоварни.

История Октоберфеста уходит корнями в 1810 год, когда праздник был организован в честь свадьбы кронпринца Людвига Баварского. В память о тех событиях на территории фестиваля по сей день работает отдельная зона «Ойдн Визн» (Oidn Wiesn), где воссоздана атмосфера старинных гуляний с народной музыкой и традиционными угощениями.

