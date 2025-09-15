В Литве обнаружен дрон с надписями на украинском языке. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале, опубликовав фото и видео, взятые из социальных сетей.

По его данным, находку сделали жители поселка Юлишкес, расположенного недалеко от границы с Белоруссией. В лесном массиве они наткнулись на черный пакет, в котором лежал сам беспилотник и запчасти к нему. На корпусе дрона была заметна надпись «обережно рухома частина», что в переводе означает «осторожно, подвижная часть». В том же пакете находился еще один сверток, внутри которого, как отметил Стефанов, оказалось содержимое, похожее на свинцовые пули.

Журналист подчеркнул, что местные жители сообщили о находке властям, однако реакции от официальных структур так и не последовало. «Ни минобороны, ни полиции, ни лесникам нет до него дела. Или тему сознательно пытаются замять?» — написал он.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов жестко ответить на любые посягательства на свою территорию. По его словам, страны НАТО, прежде всего Польша и государства Балтии, проводят «откровенно агрессивную» политику. Лукашенко предупредил, что если угрозы перейдут в реальные действия, последствия будут крайне тяжелыми, и «проверять это не стоит».