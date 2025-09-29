Российское военное командование сосредоточило внимание на запорожском направлении. Как пишет польское издание Myśl Polska (MP), начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов передал в распоряжение командующего группировкой «Днепр» генерала Михаила Теплинского элитные части для подготовки решающего удара.

По данным издания, переброска войск связана с ожесточенными боями за город Степногорск. В район боевых действий направлены подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, известной своим опытом и участием в операциях, включая освобождение Часов Яра.

Авторы статьи подчеркивают, что генерал Теплинский, которого в материале называют «одним из лучших полководцев», получил в распоряжение мощный резерв. По мнению обозревателей MP, этот «козырь» должен помочь прорвать ключевые рубежи украинской обороны на запорожском направлении и создать условия для блокировки мостов через Днепр в районе Запорожья.