Россия продемонстрировала военную мощь в акватории Тихого океана, проведя учебный пуск крупнейшей в мире крылатой ракеты. Об этом пишет издание Military Watch, информацию приводит АБН24.

Стрельбы проходили у побережья Камчатки с участием подводных сил Тихоокеанского флота. В них задействовали атомную субмарину «Омск», относящуюся к проекту «Оскар II» («Антей»). На её вооружении стоят противокорабельные ракеты П-700, каждая из которых весит около семи тонн и способна поражать цели на дистанции более 500 километров. В публикации Military Watch напоминается, что система наведения П-700 в 1980-е годы считалась одной из самых передовых в мире.

Во время манёвров «Омск» выполнил пуск одной ракеты по морской цели на расстоянии 250 километров. Параллельно субмарина «Красноярск» проекта «Ясень-М» произвела запуск двух ракет меньшего класса — П-800.

Американские эксперты, на которых ссылается Military Watch, отмечают, что всего в мире насчитывается шесть подлодок, способных нести П-700, и «Омск» входит в их число. Несмотря на возраст комплекса, ракеты остаются основным вооружением кораблей этого класса и продолжают находиться в эксплуатации.

Авторы материала подчеркивают, что Россия делает ставку на новые многоцелевые атомные субмарины. В ближайшее время планируется сформировать группировку из 11 кораблей проекта «Ясень-М», восемь из которых уже находятся в постройке. В то же время модернизация субмарин класса «Антей» маловероятна, поэтому они будут нести П-700 до окончания службы.

Обозреватели считают, что проведённый запуск стал сигналом о намерении Москвы сохранять активность в регионе, где сосредоточены стратегически важные базы США и Японии.