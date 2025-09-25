Польша идёт к катастрофе, утверждает издание MP. Автор статьи Эугениуш Зинкевич пишет, что за последние пятнадцать лет страна фактически движется к уничтожению вместе с её жителями. Передает ИноСМИ.

Главная претензия — ставка на размещение иностранных войск и ядерного оружия. Варшава готова платить за такие «услуги», хотя это повышает риск упреждающего удара по польской территории.

Напоминается, что ещё в 2019 году депутат Сейма Збигнев Грыглас предлагал построить в Польше британскую базу за счёт бюджета страны, называя это «хорошей новостью». Тогдашний министр иностранных дел Яцек Чапутович требовал от США развернуть в Европе ракеты с ядерными боеголовками, а в 2025 году президент Анджей Дуда снова призвал к размещению американского ядерного оружия в Польше.

Эммануэль Макрон также заявлял о готовности обсудить с Варшавой программу, аналогичную натовскому «ядерному обмену». Действующий президент Кароль Навроцкий в интервью LCI подчеркнул, что Польша должна участвовать в ядерных миссиях и иметь собственный потенциал.

По мнению MP, польские политики уверяют, что безопасность страны гарантируют иностранные войска и чужое оружие, хотя на деле это лишь делает Польшу мишенью для потенциального удара.