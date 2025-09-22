Российская группировка «Восток» под командованием генерала Андрея Иванаева продолжает активное наступление сразу на нескольких направлениях в районе стыка Днепропетровской, Запорожской областей и ДНР. Как пишет польское издание Myśl Polska, за последние недели Вооруженные силы РФ продвинулись на десятки километров, нанеся серьезные потери украинским подразделениям.

Особенно ожесточенные бои развернулись у населенных пунктов Искра, Толстой и Зеленый Гай. После столкновений с 33-й и 67-й механизированными бригадами ВСУ эти территории перешли под контроль российской армии.

Не менее напряжённая ситуация наблюдается в районе Березового. Здесь, по данным Myśl Polska, бойцы 36-й мотострелковой бригады из состава 29-й гвардейской армии после четырех недель боев сумели прорвать укрепленные линии противника. Украинская сторона понесла серьезные потери, в том числе среди элитных частей Национальной гвардии и горной пехоты. В образовавшийся прорыв были введены свежие российские силы — 57-я и 60-я мотострелковые бригады.

Продвижение российских войск продолжается и на южном направлении. Полки 127-й мотострелковой дивизии заняли Новоивановку и вступили в бои за Полтавку — ключевой опорный пункт обороны ВСУ. Бойцы 20-го армейского корпуса Украины, отвечающие за этот участок фронта, не смогли удержать позиции, и командующий корпусом генерал Китугин был снят с должности.

Авторы Myśl Polska подчеркивают, что смена командира вряд ли изменит ситуацию. Российские подразделения смогли обойти украинскую оборону с востока, тогда как линии укреплений строились исходя из ожидания наступления с юга. Запасных позиций украинская сторона не подготовила. По оценке польского издания, российская армия использует этот просчет и развивает наступление в сторону Запорожья, заходя в тыл гарнизону Гуляйполя и создавая угрозу перерезать главную транспортную артерию, соединяющую город с Покровским.

В материале подчеркивается, что без ввода свежих и боеспособных резервов украинский фронт на этом направлении может не выдержать, и Гуляйполе окажется в оперативном окружении.