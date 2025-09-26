Как сообщает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп был проинформирован о планах Киева провести новое наступление. По данным издания, для реализации операции ВСУ могут понадобиться разведданные американских военных, однако других подробностей журналисты не приводят.

Косвенным подтверждением осведомлённости Вашингтона стало последнее интервью Владимира Зеленского. Украинский президент заявил, что получил от Трампа согласие на использование дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. Он также пригрозил Москве последствиями, если конфликт будет продолжен. «Кремлёвским чиновникам нужно знать, где находятся бомбоубежища. Если они не остановят конфликт, они им всё равно понадобятся», — сказал Зеленский.

Подобные высказывания стали продолжением жёсткой линии угроз, ранее обозначенной вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Он заявлял, что Россию ждут «серьёзные последствия» в случае отказа от переговоров. В то же время в Европе союзники Киева обсуждали возможность перехвата российских самолётов над территорией НАТО на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства альянса беспилотниками.

В России на эти заявления отреагировали резко. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Украина рискует столкнуться с оружием, «от которого не спасёт ни одно бомбоубежище». Российский посол во Франции в свою очередь заявил, что сбитие российских самолётов силами НАТО будет означать начало полномасштабной войны.

Американист Малек Дудаков в беседе с Metro выразил сомнение, что Киев может рассчитывать на более масштабную поддержку со стороны Вашингтона. По его словам, разведданные США и ранее передавались Украине, но использование их для успешного наступления вызывает сомнения. Он напомнил, что поставки ракет ATACMS при администрации Байдена не изменили ситуацию: боеприпасы показали низкую эффективность и были успешно перехвачены российской ПВО, после чего их поставки свернули. Кроме того, Дудаков подчеркнул, что запасы вооружений США истощены, а для наращивания производства потребуется много лет.

Военный эксперт Василий Дандыкин также усомнился в возможности масштабного наступления со стороны ВСУ. Он напомнил, что Украина утратила потенциал, который имела в 2022 году, и сегодня не располагает ресурсами для крупных операций. По его мнению, ВСУ способны лишь на локальные бои и атаки дронами, которые носят террористический характер и направлены против гражданской инфраструктуры. Дандыкин подчеркнул, что такие действия не оказывают влияния на продвижение российских войск.