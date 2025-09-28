Минздрав России представил проект нового порядка оказания медицинской помощи детям с офтальмологическими заболеваниями. Документ размещен на портале проектов нормативных актов и, как сообщает «Парламентская газета», предусматривает ряд существенных изменений, которые, по мнению врачей, давно назрели.

Одним из основных новшеств станет создание региональных консультативно-диагностических центров, а также специализированных операционных для лечения заболеваний глаз у детей. В проекте отдельно прописана возможность экстренной эвакуации маленьких пациентов в клиники, которые ранее не считались профильными. При этом медики будут обязаны строго следовать клиническим рекомендациям и утвержденным стандартам оказания помощи.

Еще одно изменение касается разделения медицинских организаций по уровню оснащенности. Согласно документу, все учреждения будут разделены на три группы. К первой отнесут клиники с базовыми возможностями, ко второй — больницы с расширенным функционалом, а к третьей — центры, где возможно предоставление высокотехнологичной помощи и проведение консилиумов в формате видеоконференций. Такой подход, как отмечают специалисты, позволит рационально распределять ресурсы и сделает качественную помощь более доступной.

Медики напоминают, что действующий порядок был утвержден еще в 2012 году и давно не соответствует современным реалиям. Новая редакция учитывает технологический прогресс и предполагает оказание офтальмологической помощи даже во время транспортировки или медицинской эвакуации. По словам экспертов, это решение может спасти зрение и жизнь детей в критических ситуациях, когда счет идет на минуты.