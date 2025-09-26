Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оказался в центре небольшой дипломатической коллизии во время общения с журналистами. Как сообщает «Коммерсант», глава МИД удивился, узнав, что у корреспондента издания Анастасии Домбицкой имеется американская виза. Политик отметил, что считает это «замечательным».

После этого Домбицкая попыталась задать министру вопрос, однако её попытка закончилась безрезультатно. Пресс-секретарь Сикорского вмешался в ситуацию и попросил журналистку отойти, объяснив это тем, что министр уже даёт интервью другим представителям СМИ.

«Нет проблем», — спокойно отреагировала Домбицкая. Однако пресс-секретарь ответил: «Проблема есть», фактически пресекая дальнейший диалог.