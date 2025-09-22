Белоруссия и Азербайджан намерены расширять военное взаимодействие. Об этом 22 сентября сообщило азербайджанское агентство Minval.

Информация прозвучала в рамках визита в Минск первого заместителя министра обороны Азербайджана и начальника Генерального штаба вооружённых сил генерал-полковника Керима Велиева. Он провёл переговоры с начальником Генерального штаба Вооружённых сил и первым заместителем министра обороны Белоруссии генерал-майором Павлом Муравейко.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере и обозначили направления, по которым оно может быть усилено. Отмечается, что речь идёт о сферах, представляющих взаимный интерес для Минска и Баку.

Отметим, что российско-азербайджанские отношения в последние месяцы переживают непростой период. В Баку не раз предпринимались шаги, ведущие к обострению ситуации. Поводами для претензий становились самые разные эпизоды — от невыплат компенсаций жертвам авиакатастрофы самолёта «Азербайджанских авиалиний» под Актау до случаев задержания на территории России граждан Азербайджана, среди которых, по данным источников, были люди с криминальным прошлым.