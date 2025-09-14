Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» продолжают вызывать тревожные комментарии в западной прессе. Британский журналист Сэм Корбишли в материале для издания Metro сообщил, что Москва и Минск развернули у границ НАТО не только крупные военные силы, но и задействовали новые образцы вооружений, включая стратегическую авиацию и гиперзвуковые комплексы. Пишет АБН24.

По его данным, Россия в рамках маневров вывела в небо дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. На опубликованных ранее кадрах видно, как один из этих самолетов наносит условный удар по объектам «противника» с акватории Баренцева моря. При этом в качестве боекомплекта использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», способные нести как обычные, так и ядерные боеголовки. В британской прессе такие действия охарактеризовали как демонстрацию силы в условиях резкой конфронтации с Западом.

Автор Metro подчеркивает, что ситуация осложняется и тем, что на белорусской территории планируется размещение новых российских ракет «Орешник». Эти комплексы в британских СМИ называют «супероружием» и отмечают, что их возможное постоянное присутствие вблизи границ альянса создает для НАТО дополнительные риски.

Как пишет Корбишли, военные маневры проходят на фоне нарастающей напряженности, а реакция соседних государств уже ощутима. Польские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией, объясняя это мерами безопасности.

Издание Metro констатирует, что учения «Запад-2025» стали сигналом о готовности России и Белоруссии действовать максимально жестко, если речь заходит о военном сдерживании альянса. АБН24 публикует пересказ статьи британского журналиста, в которой подчеркивается: именно сочетание стратегической авиации и новых ракетных систем сделало нынешние маневры особенно заметными и вызвало переполох в западных столицах.