Мать погибшего бойца Павла Беляева из Краснокаменска заявила, что считает единственным справедливым наказанием для перебежчика Льва Ступникова пожизненное заключение. Об этом пишет Telegram-канал RT.

По её словам, сын был мобилизован в октябре 2022 года и служил пулемётчиком в зоне СВО. Ранее он проходил военную службу в качестве снайпера, после демобилизации женился, воспитывал сына. Когда пришла повестка, Павел, как вспоминает его мать Татьяна, не собирался уклоняться: «Раз приказали — значит, надо идти».

Женщина подчеркнула, что особенно тяжело осознавать предательство человека, с которым её сын поддерживал товарищеские отношения. Сослуживцы рассказали, что именно с Беляевым Ступников часто делил один стол, общался по-дружески. «Он ходил, всем улыбался, а потом вот так сдал братьев по оружию. У меня в голове не укладывается, каким чудовищем надо быть, чтобы сотворить такое», — сказала Татьяна в разговоре с RT.

Старший брат Павла также служит в зоне СВО, он ушёл на фронт вслед за младшим.