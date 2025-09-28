Ночью в Одесской области произошла серия взрывов, за которыми последовали крупные пожары. По данным канала «ЦарьГрад», удары пришлись по ряду объектов, среди которых оказался и малоизвестный ранее объект в районе Татарбунар.

Сначала дроны атаковали аэродром Школьный в Одессе, где возник масштабный пожар. Однако взрывы продолжились и за пределами города. Жители Татарбунар сообщили о детонациях и горящих строениях, отмечая, что в населенном пункте «все горит и рвется».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале уточнил, что неподалеку от озера Сасык ранее были замечены военнослужащие НАТО. По его словам, речь шла о румынских десантниках, которые отрабатывали высадку на резиновых лодках с элементами, имитирующими захват Крыма. Лебедев предположил, что удары могли прийтись по базе этих подразделений, а серия затяжных взрывов указывает на возможное уничтожение складов с боеприпасами.

Он также обратил внимание на город Арциз, находящийся недалеко от места ударов. Здесь расположен аэродром, способный использоваться для военных задач, а также подземное хранилище авиационных бомб. Кроме того, в Арцизе действует аэроклуб, где проходят подготовку пилоты, а поблизости находятся железнодорожный узел и нефтебаза, задействованные для обеспечения военных операций.

События этой ночи стали подтверждением слов главы МИД России Сергея Лаврова, который ранее заявлял: любые иностранные военные формирования на территории Украины будут рассматриваться Москвой как законная цель.