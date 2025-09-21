На краснолиманском направлении продолжаются интенсивные бои. Как сообщает военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, украинские формирования начали отступать из поселка Заречное под натиском российских войск. При отходе они использовали тактику выжженной земли, поджигая жилые дома и не заботясь о том, оставались ли в них мирные жители.

По данным Котенка, российские подразделения уже взяли под контроль северо-восточную часть Заречного и продолжают продвигаться вглубь населенного пункта. Украинские военные оказывают сопротивление, но вынуждены сдавать позиции и отходить к западным окраинам. Ситуация в районе остается напряженной: бой за каждый квартал сопровождается ожесточенными перестрелками.

Помимо Заречного, столкновения проходят и в окрестностях села Дерилово, расположенного примерно в двадцати километрах от поселка. Здесь бои носят особенно упорный характер, обе стороны задействуют крупные силы.

Юрий Котенок также отметил, что российские части развивают наступление в сторону Коровьего Яра. Целью этого продвижения является закрепление достигнутого успеха и расширение контроля над прилегающими территориями.