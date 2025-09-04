Охрана Ким Чен Ына после переговоров в Пекине предприняла меры для полного уничтожения любых следов пребывания северокорейского лидера. Как видно на видеозаписи, опубликованной журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым в Telegram, сотрудники, сопровождавшие главу КНДР, тщательно протёрли обивку кресла и мебель, к которой он прикасался, а также забрали стакан, из которого он пил.

Ситуацию прокомментировал кореевед Андрей Ланьков в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, сам он о подобной практике ранее не слышал, однако возможное объяснение таких действий может быть связано с желанием северокорейских властей скрыть состояние здоровья Ким Чен Ына.

Ланьков отметил, что руководство КНДР, включая не только самого лидера, но и высшие структуры власти страны, может опасаться, что иностранные спецслужбы — в том числе российские и китайские — способны собрать информацию о здоровье Ким Чен Ына по косвенным биологическим следам. Эксперт подчеркнул, что в последние годы появлялись признаки возможных проблем со здоровьем северокорейского руководителя.

По мнению Ланькова, у Пхеньяна есть веские основания не раскрывать не только само наличие таких проблем, но и их характер. Он подчеркнул, что это лишь гипотеза, но в логике северокорейской власти подобные меры выглядят вполне объяснимыми.