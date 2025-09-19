Протоиерей Андрей Ткачев в своем Telegram-канале обратил внимание на необычное явление, с которым сталкиваются некоторые верующие после посещения храма. По словам священника, нередко люди жалуются на головокружение, тошноту и даже обмороки сразу после службы. Он отметил, что такие случаи встречаются чаще, чем может показаться, и выглядят так, будто человек резко бледнеет, начинает дрожать и теряет силы.

Ткачев подчеркнул, что подобные состояния нельзя объяснять только физиологией. По его мнению, причина кроется в духовных процессах, которые происходят во время богослужения. Храм, как место особого присутствия Божией благодати, становится пространством, где человек сталкивается со своими внутренними переживаниями, тревогами и нераскаянными грехами.

Когда внутри человека встречаются свет и тьма, добро и слабости, это противоречие способно проявляться не только в душе, но и в теле. Именно этим, считает священник, можно объяснить внезапный дискомфорт, который испытывают некоторые верующие.

Протоиерей отметил, что воспринимать такие состояния нужно не как болезнь, а как часть духовного очищения. По его словам, это своеобразный знак того, что в человеке начинается важная внутренняя работа. Подобные проявления следует понимать как естественный этап борьбы за душу, а не как повод для страха.