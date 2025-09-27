Вооружённые силы России готовы к отражению любых попыток со стороны Киева перебросить войска к курской границе. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, такие манёвры скрыть невозможно, поэтому российское командование располагает достоверной информацией о ситуации. «Надо посмотреть, правда это или нет. Я думаю, наше командование владеет этой информацией достоверно, потому что скрыть такую переброску трудно. Если эта переброска начинает производиться, я думаю, что наше командование уже готово к уничтожению этих частей», — сказал Колесник.

Парламентарий отметил, что любые действия украинской армии находятся под контролем и будут своевременно купированы в зависимости от уровня угрозы.

Ранее, 27 сентября, появились сообщения о том, что ВСУ начали перебрасывать части с покровского направления в сторону российской границы в Курской области.