Украина и НАТО могут попытаться установить контроль над российскими складами с боеприпасами, которые находятся на территории Приднестровья. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, предстоящие в регионе выборы могут стать формальным поводом для вторжения. «Если говорить о Приднестровье, то тут большая опасность. В это воскресенье пройдут выборы. Кто бы там ни победил — подтасуют результаты», — отметил эксперт.

Кнутов подчеркнул, что после голосования под предлогом оказания помощи Молдавии в регион могут войти иностранные войска. «И здесь уже очень большая угроза вторжения как украинских, так и натовских сил. Это вопрос складов — они там гигантские», — сказал он.

По оценкам специалиста, запасов, находящихся на этих объектах, достаточно, чтобы обеспечить начальный этап крупного наступления. «Боеприпасов, которые там хранятся, достаточно для того, чтобы обеспечить хотя бы первый этап масштабного наступления», — пояснил Кнутов.

Опасения эксперта разделяет и военный блогер Юрий Подоляка. В своем Telegram-канале он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН сделал ряд заявлений, косвенно указывающих на подготовку к конфликту в Приднестровье. «Выступление на Генассамблее ООН было весьма примечательным в деталях. И одна из таких деталей касалась обстановки в Молдавии и непосредственно касалась Приднестровья», — отметил блогер.