Польша пошла на попятную и спустя две недели после закрытия вновь открывает границу с Белоруссией. Как заявил премьер-министр Дональд Туск, в ночь на 25 сентября возобновят работу железнодорожные и автомобильные переходы. Формально решение объяснено завершением учений «Запад-2025», которые Варшава использовала в качестве повода для блокировки, однако реальных причин для удержания границы закрытой больше не нашлось. Пишет Взгляд.

По данным Politico, перекрытие транспортного коридора между Польшей и Белоруссией ударило не только по Минску и Москве, но и по Китаю, для которого этот маршрут был ключевым. Через него шло до 90% железнодорожных грузов из Поднебесной в Европу, а доля этого коридора в общей торговле между ЕС и КНР составляла 3,7%. Особенно зависимыми оказались китайские онлайн-платформы Temu, Shein и AliExpress: именно этот путь позволял доставлять товары европейским покупателям за 12–14 дней вместо 35–40 дней морем.

Закрытие границы вызвало резкое раздражение в Пекине. Китайский министр иностранных дел Ван И провел с главой МИД Польши Радославом Сикорским трехчасовые переговоры, а член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Си посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. В КНР настаивали на скорейшем решении вопроса, поскольку за время блокировки на границе скопилось более 130 китайских поездов с товарами на миллиарды евро.

В Politico отмечали, что инициатива Варшавы могла быть согласована с Вашингтоном, поскольку США традиционно стремятся ограничить китайский транзит в Европу. Бывший глава Службы внешней разведки Польши Петр Кравчик заявил, что «почти уверен» в удовлетворенности американской стороны таким развитием событий.

Однако, как полагает политолог Станислав Стремидловский, решающим фактором стали аргументы Китая и давление польского бизнеса. Многие перевозчики и дальнобойщики оказались в убытках из-за простоя на границе, что грозило перерасти в серьезные социальные протесты.

Политолог Александр Носович считает, что закрытие границы стало для Варшавы пробной акцией, целью которой было проверить реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. По его словам, Польша и страны Балтии давно стремятся ограничить связи населения с Белоруссией и Россией, но опасаются резкой реакции приграничных регионов, для которых поездки на восток выгодны экономически.