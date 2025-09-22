Российские войска продолжают наступление на Красноармейск (Покровск). В ночь на 22 сентября штурмовые отряды группировки «Центр» прорвали оборону и закрепились на окраине Новопавловки, южного пригорода города. Об этом пишет «АиФ».

Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что штурм ведется сразу с нескольких направлений — от районов Троянда, Первое Мая и с южной стороны. По его словам, стратегическая ценность Красноармейска для киевских властей скорее символическая. Владимир Зеленский удерживает город ради «картинки» для Запада, несмотря на большие потери среди ВСУ.

Ивановский сравнил тактику Киева с ситуацией в Крынках на Херсонщине, где тысячи украинских бойцов погибли в неудачных десантных атаках. Эксперт также провел параллель с действиями Гитлера в последние месяцы Второй мировой войны, когда солдат бросали в бессмысленные бои.

По его словам, Красноармейск уже фактически в полуокружении: российские войска перерезали основные маршруты снабжения ВСУ, а в районе Доброполья идут ожесточенные бои, что указывает на смещение вектора к Славянску и Краматорску.

Ивановский подчеркнул, что Киев действует по западным методичкам, готовя почву для переговоров. В основе этих шагов лежат интересы западных корпораций, а не судьба украинских военных, которые продолжают гибнуть вдоль всей линии фронта.