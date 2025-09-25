Учёные попытались раскрыть секрет долголетия испанки Марии Браньяс Морера, которая умерла в прошлом году в возрасте 117 лет. Как сообщает Daily Mail, специалисты исследовали её ДНК и биологические показатели организма и пришли к выводу, что в её жизни соединились как особенные привычки, так и уникальные генетические данные.

Оказалось, что Морера ежедневно съедала три йогурта, содержащих бактерии Lactobacillus delbrueckii bulgaricus и Streptococcus thermophilus. По словам руководителя исследования Манеля Эстеллера, именно эти микроорганизмы могли сыграть значительную роль в поддержании здоровья. «Существует очень мало предыдущих доказательств, показывающих пользу йогуртов для здоровья и долголетия, так что это – прорыв», — отметил учёный.

Помимо йогуртов, женщина каждый день пила смузи, включавший восемь различных злаков. В её рационе не было алкоголя и табака, что также благотворно сказалось на общем состоянии организма.

Исследование проводили международные специалисты под руководством группы эпигенетики рака Научно-исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса совместно с Университетом Барселоны. Они изучили весь спектр генетики женщины и сопоставили данные с другими долгожителями. Выяснилось, что у Мореры были «отличные гены»: эффективный метаболизм холестерина и липидов способствовал не только долгой жизни, но и сохранению когнитивных функций.

История испанки примечательна ещё и тем, что она пережила сразу несколько глобальных катаклизмов. Ей довелось пройти через пандемию испанского гриппа, две мировые войны и гражданскую войну в Испании. В возрасте 113 лет она переболела коронавирусом Covid-19 и смогла восстановиться.