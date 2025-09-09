Бывший украинский нардеп Игорь Луценко в статье для «Газеты по-украински» назвал нынешнее состояние Вооружённых сил Украины «армией бомжей». По его словам, значительная часть военнослужащих лишена элементарных условий для проживания, а государство фактически игнорирует их проблемы. Передает ИноСМИ.

Луценко пишет, что в прифронтовых районах цены на аренду жилья порой выше, чем в элитных районах Киева и Львова. За заброшенные сельские дома без воды и удобств арендодатели требуют десятки тысяч гривен, а нередко военным и вовсе отказывают в поселении только из-за их статуса. Солдатам приходится искать жильё самостоятельно, а фактические порядки в армии не предусматривают обязательного решения этого вопроса.

Бывший депутат отметил, что в Конституции и законе «О правовом режиме военного положения» существует понятие квартирной повинности, которая могла бы решить проблему. Этот механизм позволяет обязать граждан предоставлять жильё военным, полиции и беженцам, однако власти избегают его применения, перекладывая ответственность на командиров частей.

Он добавил, что ситуация доходит до абсурда: военные, пытавшиеся занять пустующее жильё, сталкивались с сопротивлением полиции, которая под обстрелами приходила охранять «священное право собственности». В результате целые населённые пункты вместе с нетронутыми домами позже оказывались под контролем российских войск.

По словам Луценко, миллионы квадратных метров жилья остаются пустыми, пока солдаты ВСУ вынуждены жить без крыши над головой. Он подчеркнул, что при современном характере боевых действий необходимо рассредоточение личного состава и пересмотр устаревших уставных норм, которые уже обошлись Украине тысячами жизней и миллиардами гривен компенсаций.