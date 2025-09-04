Израильская компания Robotican представила новую модификацию гибридного дрона Rooster, известного как «боевой дрон-клетка». Как сообщает издание Interesting Engineering, аппарат получил высокоточную боевую систему и предназначен для работы в сложных городских условиях, а также под землёй.

Rooster изначально создавался как разведывательная платформа. Его название расшифровывается как «Роботизированная система наблюдения для тактического взаимодействия и разведки». Теперь, благодаря оснащению 300-граммовой боевой частью, дрон способен выполнять функции барражирующего боеприпаса. Он может наносить точечные удары внутри зданий, тоннелей и других объектов, ранее считавшихся недоступными для беспилотников.

Генеральный директор Robotican Хагай Балшай отметил, что новая версия дрона открывает возможность «хирургически точных ударов» в ограниченных пространствах при минимальном риске для операторов и гражданского населения.

Одной из особенностей Rooster остаётся его защитная клетка: она позволяет аппарату катиться по поверхности, подниматься по лестницам и передвигаться по узким проходам. При необходимости дрон может использовать роторы для полёта. Такая комбинация функций обеспечивает продвижение вглубь городской застройки с одновременным ведением наблюдения и готовностью к атаке.

Система оснащена искусственным интеллектом, что даёт возможность автономно отслеживать и захватывать цель. При весе всего 1,6 килограмма Rooster способен нести различные модули: камеры, датчики и теперь боевую часть.

По данным Interesting Engineering, Rooster уже применялся Армией обороны Израиля и Управлением по борьбе с наркотиками США, проходил испытания с вооружёнными силами Испании и поставлялся европейским подразделениям спецопераций. Новая версия дрона расширяет его функциональность и превращает из разведывательного средства в компактное наступательное оружие.