Программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» 5 сентября 2025 года была посвящена саммиту ШОС и тому, как его воспринимают на Западе. Анна Шафран напомнила, что Washington Post называет площадку важной для «совместного формирования Москвой и Пекином международных норм», Bloomberg пишет, что «Моди укрепляет связи с Китаем и Россией наперекор Трампу», а Reuters выделяет «визию нового мирового порядка», озвученную Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», предложил смотреть глубже: между восторженными тезисами о «дуумвирате» и скепсисом «ничего не произошло» зияет опасная пустота, которая и задает тревожный фон.

По его словам, говорить о быстром сворачивании американской гегемонии неверно: «англосакс в бункере не удушится, он, скорее, всех удушит». На этом фоне показательно, что Питер Тиль анонсирует цикл лекций об Антихристе — символ намерения обсуждать предельные смыслы, пока другие спорят о пошлинах. Кургинян советует исходить не из «песни акына» про детали, а из вопроса «об чем думают» ключевые игроки — урок, восходящий к Арнольду Тойнби и к бабелевской притче о Бене Крике и Менделе Крике. В его трактовке Дональд Трамп думает о выборах, признании и неизбежной задаче «уконтрапупить Китай», поскольку это двухпартийный консенсус США.

Разворачивая тему, Кургинян вспоминает 1990-е, Александра Венгеровского и его связи с тогдашним Дональдом Трампом, а также противостояние внутри американских еврейских групп, связанных с именами Бронфмана и Райхмана. Этот опыт, по его мнению, объясняет резкость нынешнего курса. Но ни одна сила в США «не отдаст Украину», а ставка на «спасительный трампизм» игнорирует, что Трамп — изгой для значительной части establishment, что обостряет конфликт с тем, что он называет deep state.

Главная константа, по оценке Кургиняна, родилась из двух «ошибок» прошлого: геополитического поворота Киссинджера к Китаю «против СССР» и массового выноса производства в КНР ради дешевого и дисциплинированного труда. В результате глобализация, которую США считали своей, стала выгодна Си Цзиньпину, а лозунг «руки прочь от глобализации» превратился для Пекина в защиту собственных преимуществ. К этому добавились культурные сдвиги в самих США и контраст с китайской установкой «главное, чтобы народ работал» — из разговора Иосифа Виссарионовича Сталина с Мао Цзэдуном, где вспоминался и Чан Кайши.

Отсюда — «дергания» Трампа: тарифы против Индии, попытки переформатировать цепочки поставок, жесткие сигналы в адрес Вьетнама и других стран региона. Это, по Кургиняну, и подталкивает к «танго слона и дракона», к сближению Москвы и Пекина, о котором когда-то пела песня «Москва — Пекин», и к новому смыслу саммитов ШОС в год, когда вспоминают окончание Второй мировой войны. Запад, переписывая историю, задел не только Россию, но и Китай, для которого «потеря лица» недопустима.

При этом он предостерегает от утопий: ни «мгновенного крушения доллара», ни немедленной власти Нового банка развития БРИКС он не видит. Реальность — в химической реакции, которая уже пошла: «известняк» Америки брошен в «серную кислоту» азиатского мира, уверенного в себе и обиженного санкциями. ШОС, по его мысли, формируется не как готовая альтернатива, а как ответ на американские «дергания», в том числе на курс MAGA и тоску по WASP. В этой связке «Анкоридж», индийско-пакистанская тема, линия Си Цзиньпина и Моди, а также БРИКС соединяются в конфигурацию, где каждый шаг порождает встречное движение.

Беседу Анны Шафран и Сергея Кургиняна можно целиком прочитать на ИА «Красная Весна». В финале он подчеркивает: за парадом улыбок и протокола в ШОС читается главное — «шелковая удавка» глобализации перестала быть тихой, и именно это запускает новую фазу мирового передела.