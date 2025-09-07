Норвежские ученые представили результаты крупного исследования, посвященного профилактике болей в пояснице. Как сообщает JAMA Network Open, специалисты пришли к выводу, что регулярные пешие прогулки могут стать самым доступным и эффективным способом снизить риск хронической боли в спине.

В эксперименте приняли участие более 11 тысяч человек. Для объективности замеров добровольцы носили специальные датчики, фиксировавшие уровень физической активности. Сравнение показало четкую зависимость: у тех, кто ежедневно уделял ходьбе свыше 100 минут, вероятность возникновения проблем с поясницей снижалась на 23 процента. Для сравнения, у участников, которые ограничивались менее чем 78 минутами в день, риск болей был значительно выше.

Один из авторов работы Раян Хаддадж отметил, что решающим фактором является именно продолжительность прогулок, а не их скорость или интенсивность. По его словам, организм положительно реагирует на суммарное время движения. Его коллега, профессор Пол Ярле Морк, подчеркнул, что исследование лишь подтверждает значение регулярной физической активности не только для здоровья спины, но и для профилактики многих других заболеваний.

По оценкам экспертов, расходы на лечение хронической боли в спине ежегодно обходятся системе здравоохранения в миллиарды рублей. Между тем исследование показывает, что простая и бесплатная мера — пешие прогулки продолжительностью около 1 часа 40 минут в день — может существенно снизить нагрузку как на организм человека, так и на медицинскую систему в целом.

Статистика подтверждает актуальность выводов норвежских специалистов: с болями в спине хотя бы раз в жизни сталкиваются до 80 процентов населения. Теперь ученые уверены, что профилактика во многих случаях доступна каждому и не требует дорогостоящих препаратов или сложных методик — достаточно уделять время регулярной ходьбе.