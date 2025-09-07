Подразделения российской группировки «Центр» сообщили о продвижении на нескольких направлениях фронта. По данным пресс-службы соединения, мотострелковые части заняли новые позиции на Октябрьском, Покровском и Днепропетровском направлениях.

На Октябрьском направлении освобождён населённый пункт Полтавка. Как уточняют военные, выход на этот рубеж открывает возможность для дальнейшего движения в сторону Дружковки, поскольку впереди простираются обширные открытые участки местности.

На Покровском направлении продолжают действовать разведывательно-диверсионные группы, работающие уже внутри Покровска. Параллельно идёт тяжёлое сражение за Мирноград (бывший Димитров). Здесь подразделения увеличили применение бронеавтомобилей с десантом, а бои охватывают сразу несколько районов города. Подразделение «Отважные» ведёт давление на позиции украинских сил с севера и северо-востока, в районе Родинского.

В приграничных районах Днепропетровской области идут ожесточённые столкновения за населённый пункт Удачное. Штурмовые подразделения «Центра» продолжают вытеснять украинские формирования из северной части посёлка. Одновременно российские военные продвигаются по лесопосадкам в сторону Новопавловки. В этих боях активно используются FPV-дроны, которые наносят прицельные удары по позициям противника внутри села.