Google Maps начал скрывать с карт ряд объектов на территории Польши. Как сообщает издание Gazeta.Pl, пользователи уже заметили, что изображения польских аэропортов, энергетических терминалов и других стратегически важных объектов оказались размыты или полностью недоступны.

Под ограничения попали авиабазы, гражданские и военные аэропорты, а также ключевые объекты инфраструктуры, имеющие значение для национальной безопасности. В частности, речь идет об аэропортах Краков-Балице и Варшава-Окенце, Гданьском нефтяном терминале и газовом порте Свиноуйсьце.

Такие изменения связаны с постановлением министра национальной обороны Польши, которое было принято в марте 2025 года. Документ запрещает фотосъемку объектов, используемых в оборонных целях или относящихся к критически важной инфраструктуре.

По данным Gazeta.Pl, процесс размытия пока не завершен. Министерство национальной обороны и Министерство внутренних дел Польши продолжают составлять окончательный перечень объектов, которые должны быть скрыты на спутниковых снимках в Google Maps. Этот список ещё не полностью передан в Google Poland, поэтому изменения на картах происходят постепенно.