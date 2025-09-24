Операция Eastern Sentry («Восточный страж»), начатая на восточном фланге НАТО, рассчитана на долгосрочную перспективу. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич в комментарии изданию Le Monde.

По его словам, государства-члены НАТО уже внесли свой вклад, и ряд стран представили предложения по дальнейшему развитию миссии. «Мне нужна возможность поддерживать Eastern Sentry в течение длительного времени», — подчеркнул Гринкевич. Он добавил, что в ближайшие месяцы к операции могут присоединиться новые участники: «Страны, которые не участвуют сегодня, сделают это, возможно, через три-четыре месяца, так что у нас будут необходимые возможности в долгосрочной перспективе».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 сентября объявил о запуске операции Eastern Sentry. Ее цель была обозначена как «устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников».

В участие в операции уже заявили Великобритания, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Чехия и Швеция.