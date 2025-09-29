Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ракетной атаке на Брянскую область. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале ГШ ВСУ, говорится, что целью удара стал завод «Электродеталь» в городе Карачев. По утверждению украинской стороны, по объекту было выпущено четыре ракеты повышенной дальности, а расстояние от точки пуска до цели составило более 240 километров.

В сообщении отмечается, что после атаки на территории завода произошли взрывы и начался пожар. Киев заявляет, что предприятие связано с производством оборонной продукции, поэтому оно было выбрано в качестве цели для снижения военного потенциала России.

Какие именно боеприпасы применялись, в Генштабе Украины не уточнили. При этом в публикации упоминается вероятность использования американских РСЗО M142 HIMARS, хотя конкретные типы ракет не называются. Отдельно подчеркивается, что расстояние от Карачева до границы с Украиной составляет около 120 километров, что вызывает вопросы о дальности задействованных вооружений.

Украинские СМИ допускают, что могли быть использованы ракеты собственного производства. В числе возможных вариантов называются наземный вариант противокорабельной ракеты «Нептун», ракета-беспилотник «Паляница» или новая разработка под названием «Фламинго».

По данным ГШ ВСУ, удары наносились вечером. Кроме Брянской области, атакам подвергся и Белгород. В этом случае украинские военные применили установки HIMARS и управляемые ракеты GMRLS.