Украинские военные могут использовать детали российских беспилотников, собранные в зоне спецоперации, для создания провокаций на границах с НАТО. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заслуженный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По его словам, собранные фрагменты дронов можно использовать для конструирования аппаратов, которые затем направляют в сторону Польши или Румынии. На такие беспилотники, считает Попов, украинская сторона способна нанести российские символы, чтобы при обнаружении обломков в странах альянса была создана иллюзия присутствия техники РФ. Подобные действия он назвал инструментом для эскалации ситуации в медиа и попыткой оправдать нежелание Киева вести переговоры.

Накануне ВВС Румынии зафиксировали неопознанный дрон в небе над своей территорией. Для его сопровождения были подняты два истребителя F-16. А 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о многочисленных случаях нарушения воздушного пространства страны беспилотными аппаратами.

Попов не исключил, что дрон, замеченный в Румынии, мог быть запущен через территорию Молдавии или со стороны Одессы по Черному морю. При этом он подчеркнул, что в НАТО понимают природу таких действий и не будут поддаваться на провокации Киева.