При ночных атаках украинских беспилотников применяются воздушные шары, которые выполняют роль отвлекающего манёвра. Об этом в беседе с «Постньюс» рассказал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, подобный приём создаёт дополнительный шумовой фон и перегружает системы противовоздушной обороны. «Они отвлекаются на воздушные шары, что расходует ресурсы, уменьшает количество времени на принятие решения и обеспечивает информационную неразбериху», — пояснил Попов.

Генерал-майор подчеркнул, что такая тактика оказывает и серьёзное психологическое давление на расчёты ПВО. Военные вынуждены работать в условиях повышенной нагрузки и дефицита времени, что увеличивает риск ошибок. Попов отметил, что использование аэростатов в качестве средств отвлечения не является новшеством и давно известно в военной практике как один из видов диверсии.