Два российских военнослужащих, которые в течение двух месяцев скрывались под сгоревшим танком в Запорожской области, смогли выжить благодаря выдержке и стойкости. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

История бойцов стала известна после появления в Сети кадров, где они рассказали о своем опыте. Военные оказались в районе Малиновки на запорожском направлении и более 60 дней находились в так называемой «серой зоне» — участке между позициями сторон, который постоянно простреливается. Эвакуировать их не представлялось возможным.

По словам генерала Попова, бойцам помогало то, что им сбрасывали с беспилотников. В остальное время приходилось выживать за счет подручных средств. «Такие зоны обстреливаются и с одной, и с другой стороны. Ребята проявили мужество и выдержку. Их поддерживала надежда на спасение», — отметил он.

Попов предположил, что за время пребывания под танком военные могли также помогать российским подразделениям, наблюдая за противником и передавая информацию.

«Я думаю, их наградят, но в такой ситуации главная награда — жизнь. То, через что они прошли, это психологическая победа над собой. Они заслуживают уважения. Как в народе говорят, надежда умирает последней», — подчеркнул генерал.