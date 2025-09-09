В западных СМИ все чаще обсуждают, какие шаги Россия может предпринять в ближайшее время. Одним из сценариев называют удар по Сувалкскому коридору — узкому участку между Калининградской областью и Белоруссией. В интервью изданию The Sun бывший офицер НАТО Филип Ингрэм отметил, что рост активности российских разведывательных самолетов и подготовка запасов крови напоминают ситуацию, предшествовавшую началу конфликта на Украине в 2022 году. Об этом сообщает ИноСМИ.

Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. Польский генерал Ярослав Крашевский в эфире RMF FM заявил, что более вероятной целью Москвы может стать Молдавия, если России удастся закрепить позиции на Украине. По его словам, контроль над этой страной позволил бы расширить влияние в регионе и усилить позиции в Черном море.

Крашевский связал наблюдаемую активность в районе Литвы и Белоруссии с подготовкой к российским военным учениям «Запад-25». В то же время он подчеркнул, что сухопутный коридор через Литву имеет для Москвы стратегическое значение, поскольку именно там проходят важные энергетические маршруты, связывающие Калининградскую область с остальной Россией.

Генерал также обратил внимание на экономическую составляющую нынешнего конфликта. По его словам, речь идет не только о борьбе за территории, но и за ресурсы, в частности за редкоземельные металлы. Эти материалы стали предметом соперничества между США, Россией и Китаем. Крашевский подчеркнул, что только согласие между ключевыми мировыми игроками способно приблизить окончание боевых действий, однако достичь такого компромисса будет крайне сложно.