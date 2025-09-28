Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнение, что конфликт на Украине может завершиться в обозримом будущем. В своем заявлении он подчеркнул, что экономика Киева не способна конкурировать с российской, а ресурсы западных стран ограничены и не могут предоставляться бесконечно. «Я не верю, что мир настанет скоро», — заявил турецкий лидер.

Схожая оценка звучит и в России. Сенатор Дмитрий Рогозин в эфире «Царьград. Главное» отметил, что ситуация на фронте приобрела характер позиционного тупика: силы сторон сопоставимы, и ни одна армия не располагает ресурсами для решающего прорыва.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв согласился с этой оценкой, добавив, что у российской армии есть все необходимые средства для активизации наступательных действий. По его словам, многое зависит от политической воли. Протяженность линии боевых действий позволяет, с одной стороны, переходить на отдельных участках к обороне, а с другой — сосредотачивать силы для ударов. «Конфликт — это математика: нужно четко рассчитывать ресурсы для поражения противника и защиты от его атак», — отметил парламентарий.

Отдельное внимание генерал уделил роли беспилотников. По его словам, дроны способны контролировать территорию в глубину до 20 километров за линией фронта, и это требует от наступающих подразделений умения действовать быстро, преодолевая зоны наблюдения и развивая успех.

Ситуацию также прокомментировал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов. Он подчеркнул, что и Россия, и Украина за годы боевых действий приобрели уникальный боевой опыт, которого нет ни у одной армии мира, включая США. «Сегодня это две самые сильные армии в мире, потому что у них есть опыт, которого нет ни у кого», — отметил эксперт.