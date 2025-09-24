Издание Foreign Policy пишет, что Россия сумела построить стратегию ведения бесконтактной кампании, опираясь на массовое производство беспилотников. Основная цель такой кампании — наносить удары издалека, перегружать системы противовоздушной обороны противника и увеличивать его издержки без необходимости в масштабных сухопутных маневрах. Передает ИноСМИ.

7 сентября Москва нанесла по Украине крупнейший воздушный удар с начала конфликта, выпустив за одну ночь 860 беспилотников «Герань» и ракет. Через два дня, по данным FP, 19 дронов пересекли границу Польши, что вынудило НАТО поднимать в воздух истребители. Аналогичный инцидент произошел в воздушном пространстве Румынии. Как отмечает издание, речь идет уже не об отдельных эпизодах, а о новой тенденции: дроны-камикадзе стали основой воздушной кампании России.

Если в начале конфликта Москва использовала около 150–200 беспилотников в месяц, то сегодня, по данным Центра стратегических и международных исследований, их число выросло до 5 тысяч в месяц, то есть более тысячи в неделю. С начала 2025 года Россия запустила свыше 33 тысяч «Гераней», тогда как за аналогичный период прошлого года их было около 4800.

Производственные мощности обеспечивают выпуск дронов сразу на нескольких площадках, включая промышленную зону «Алабуга» и Ижевский электромеханический завод «Купол». Здесь же создаются новые модификации, включая «Герань-3» с дальностью полета до 2500 километров. Такая техника позволяет Москве наносить удары не только по Украине, но и по объектам в Прибалтике и Центральной Европе.

FP отмечает, что главная проблема Запада заключается не в сложности перехвата беспилотников, а в цене. Если Россия производит дроны по цене от 20 до 50 тысяч долларов, то их уничтожение с помощью ракет ПВО обходится в сотни тысяч. Это делает массовые налеты крайне затратными для обороняющейся стороны.

По данным издания, Россия использует беспилотники в двух форматах: ежедневные удары для постоянного давления и крупные залпы, комбинированные с ракетами для перегрузки систем ПВО. Если в 2022 году средний залп составлял около 100 боеприпасов и проводился раз в месяц, то к середине 2025 года он вырос почти до 370 и происходит раз в восемь дней.

Эксперты отмечают, что стратегия России строится на истощении противника. Даже при сравнительно низкой точности дронов их массовое применение гарантирует поражение большего числа целей. Постоянное давление позволяет Москве подрывать моральный дух, ослаблять оборонительные ресурсы и увеличивать расходы Украины и ее союзников.