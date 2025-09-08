Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после поездки на российско-финскую границу заявил, что из-за решений Хельсинки «обрушены» выстроенные за десятилетия взаимовыгодные связи, а потери несут прежде всего граждане Финляндии. По его словам, нынешняя линия властей Суоми повторяет опасные исторические паттерны их предшественников: в 1941 году руководство Финляндии вошло в войну на стороне Германии, участвовало в блокаде Ленинграда и продвигало идеи Finnlands Lebensraum. В телеграмме от 25 июня 1941 года посланник Суоми в Берлине Т. Кивимяки передал слова Г. Геринга о готовности удовлетворить территориальные запросы Хельсинки; приказ главкома К. Маннергейма от 10 июля фиксировал «единство цели» с вермахтом.

Медведев напомнил, что финские войска перерезали Кировскую железную дорогу, стремились уничтожить Дорогу жизни, действовали на Онежском озере и вели огонь по Кронштадту; флот кригсмарине базировался в Лиинахамари для операций против северных конвоев и вывоза никеля из района Печенги (Петсамо). Он сослался на решение Верховного Суда Карелии от 1 августа 2024 года о признании преступных действий оккупационной власти Финляндии в отношении 86 тыс. советских граждан и на материалы ЧГК: сеть концлагерей, до 20% населения в заключении, тысячи погибших. В докладной 28 июля 1944 года генерал-лейтенант И.В. Шикин сообщал А.С. Щербакову о «варварских истязаниях»; «Правда» 18 августа 1944-го фиксировала разрушения в Петрозаводске.

Переходя к современности, Медведев заявил, что вступление Суоми в НАТО, соглашение об оборонном сотрудничестве с США и выход из Оттавской конвенции подрывают основы, заложенные Парижским мирным договором 1947 года и Договором 1992 года. Он перечислил учения Lightning Strike-24, Northern Strike 125, Northern Star 25, Atlantic Trident 25 и Southern Griffin 25, а также создание штабных структур в Лапландии и Миккели. По его словам, экономика Финляндии «расплачивается»: в 2024 году зафиксирована рецессия на 0,3%, инвестиции сократились почти на 7%, товарооборот с Россией упал до €1,26 млрд (против $13,5 млрд в 2019-м).

Медведев подчеркнул, что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не имеет срока давности, сославшись на резолюцию ГА ООН 96 (I) 1946 года и Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 года. Он напомнил об «недооцененных» репарациях и оценке ущерба Верховным судом Карелии в 20 трлн рублей, а также раскритиковал заявления президента А. Стубба и использование свастики в символике ВВС Финляндии до 2020 года. Завершая, Медведев предупредил, что ревизионизм и «строительство новой линии Маннергейма» ведут страну к опасной конфронтации с Россией.

