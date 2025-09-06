Представитель Министерства обороны Эстонии Герт Каю на брифинге, о котором сообщает ERR, заявил о снижении потерь российской армии за последние месяцы. По его словам, это связано со сменой тактики: при сохранении общего числа атак на уровне 150–160 в сутки российские подразделения стали действовать меньшими группами, используя мотоциклы и квадроциклы. Такой подход, отметил он, позволяет сократить потери. Об этом пишет ИноСМИ.

Каю подчеркнул, что, несмотря на отсутствие крупных прорывов, российская армия методично продвигается вперед и продолжает оказывать давление на позиции ВСУ. Наиболее напряжённой остаётся ситуация на линии фронта от Красного Лимана до Новопавловки, где, по оценкам эстонской стороны, сосредоточено до 80% всех атак. При этом в ближайшее время падение Красноармейска, по его словам, маловероятно. На Купянском направлении российские силы стараются перерезать пути снабжения, что может вынудить украинские войска оставить свои позиции.

Отдельно представитель Минобороны Эстонии обратил внимание на тяжёлое положение украинских подразделений в районе Клебан-Быкского водохранилища. Он предположил, что вскоре ВСУ будут вынуждены отойти из этого сектора.

Критическая ситуация складывается и в воздухе. Россия активно применяет корректируемые авиабомбы и дроны-камикадзе. По данным эстонского Минобороны, число авиаударов возросло с 3700 в июле до более чем 4300 в августе. Несмотря на то, что украинская ПВО перехватывает около 85% целей, часть ударов достигает объектов гражданской инфраструктуры и энергетики.

Каю также сообщил, что Россия перебрасывает войска из Курской и Белгородской областей в Донецкую Народную Республику, концентрируя силы на полном установлении контроля над регионом. По его словам, в этих условиях планы Киева по созданию буферной зоны на границе с Россией временно отошли на второй план.

Кроме того, в Белоруссии готовятся совместные учения «Запад» с участием порядка 20 тысяч военнослужащих. По масштабу они будут уступать предыдущим, однако Эстония и её союзники, отметил Каю, внимательно отслеживают происходящее, учитывая сохраняющийся высокий уровень напряжённости.