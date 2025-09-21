Опасность начала третьей мировой войны становится темой для серьезных дискуссий в экспертных кругах, пишет испанское издание El Pais. Авторы отмечают, что однозначного консенсуса о неизбежности глобального конфликта пока нет, но риски продолжат расти, если нынешняя геополитическая напряженность сохранится. Передаёт ИноСМИ.

Особое внимание уделяется Украине, которую в этом контексте называют наиболее уязвимой страной Европы. Как напоминает El Pais, вооруженный конфликт на её территории продолжается с 2022 года. Согласно документам Организации Объединённых Наций, число погибших среди мирного населения уже превысило 13,5 тысячи человек. При этом статистика не включает данные с территорий, которые контролируются российскими войсками, так как международные наблюдатели не имеют туда доступа.

ООН также сообщает, что более 5,6 миллиона граждан Украины вынуждены были искать убежище в Европе. Географическое положение государства, оказавшегося между Россией и странами НАТО, делает его крайне уязвимым. Ещё одним фактором риска называют зависимость Киева от западных поставок вооружений и финансовой поддержки.

По данным анализа, выполненного последней версией ChatGPT, Украина в случае начала мирового конфликта рискует первой исчезнуть с политической карты. Искусственный интеллект прогнозирует, что территория страны может быть полностью опустошена.

При этом в публикации подчёркивается, что любые прогнозы подобного рода нельзя считать точными. Ход возможной войны зависит не только от военного потенциала, но и от характера самого противостояния, решений политических лидеров, а также географии.

В группу риска, по мнению экспертов, входят и другие государства, лишённые собственного ядерного оружия, но расположенные рядом с крупными военными державами. Среди примеров — Эстония и Латвия, входящие в НАТО, но имеющие протяжённые границы с Россией. Дополнительно отмечаются Тайвань, Южная Корея и Израиль как территории, где напряжённость уже давно достигает опасного уровня.

Тем не менее авторы напоминают, что угроза взаимного уничтожения остаётся важным сдерживающим фактором. Глобальная экономическая взаимозависимость и дипломатические механизмы могут сыграть решающую роль в том, чтобы мир не оказался втянутым в новый катастрофический конфликт.