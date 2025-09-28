Польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский сделал очередной ряд мрачных предсказаний о будущем Польши, Европы и всего мира. Его прогнозы опубликовало Radio Eska, а также журналист Дорота Витт. По словам ясновидящего из Члухува, человечество ждет череда тяжелых испытаний, и лишь в 2028 году наступит временное облегчение.

Яцковский утверждает, что Польшу втянут в войну, которая не будет иметь для нее никакого смысла. Он считает, что судьба страны окажется в руках других государств, а сама Польша рискует потерять репутацию и столкнуться с внутренними разногласиями. Экстрасенс сравнил фигуру президента с Иудой и заявил, что страну может ожидать раздел.

Отдельно он остановился на ситуации в Скандинавии. По словам Яцковского, в 2028 году Норвегия и северные районы Финляндии окажутся в чрезвычайных условиях из-за радиации и сильных холодов. Эти процессы приведут к обезлюдеванию территорий, расположенных рядом с Арктикой.

В своих заявлениях Яцковский отметил, что мировая война уже идет, но выражается в отдельных очагах по всему миру. Улучшения ситуации он ожидает только после 2028 года.

Говоря о внутренней политике, экстрасенс спрогнозировал для Польши «грязную войну», которая, по его словам, принесет стране позор и приведет к глубокому кризису с международными последствиями.

Кроме того, Яцковский упомянул имя Навроцкого, подчеркнув, что в период с 2026 по 2028 годы тот может обнародовать секретные отчеты о связях отдельных чиновников с коммунистическими властями.

Еще одним тревожным предсказанием стало предупреждение о новой эпидемии. По словам Яцковского, уже осенью 2025 года появятся первые признаки опасной мутации вируса гриппа. Он считает, что Всемирная организация здравоохранения будет вынуждена поднять тревогу, поскольку болезнь станет протекать тяжелее из-за снижения иммунитета у многих людей.

В долгосрочной перспективе Яцковский рассуждает о судьбе человечества. По его словам, через миллион лет души людей переселятся в роботов-гуманоидов, способных существовать сотни и даже тысячи лет благодаря механическим трансплантациям. Самих людей к этому времени будут воспринимать как исчезающий вид, а гуманоиды станут «вечными существами».