Вопрос деменции с каждым годом становится всё более актуальным: продолжительность жизни растет, а вместе с ней и вероятность столкнуться с тяжёлыми нейродегенеративными нарушениями. Потеря памяти традиционно считается главным проявлением этого заболевания, однако медики предупреждают: первые тревожные сигналы могут быть совсем иными. Об этом напоминает Daily Mail, приводя комментарии специалистов.

Одним из симптомов, на которые редко обращают внимание, является резкое изменение пищевых привычек. Например, человек может неожиданно начать брать еду с чужих тарелок или отказываться от продуктов, которые ещё недавно вызывали аппетит. Иногда развивается отвращение к определённым запахам, текстурам или пищевым красителям. Некоторые пациенты жалуются на появление металлического привкуса.

Ещё один важный сигнал — нарушения мелкой моторики. Если раньше человек уверенно держал вилку или ложку, а теперь с трудом справляется с элементарными движениями за столом, это может быть связано с когнитивными нарушениями. Врачей настораживают и зрительные галлюцинации: пациенты начинают видеть предметы, которых на самом деле нет, например крошки на полу.

При лобно-височной деменции нередко появляется тяга к сладкому. К этому добавляются изменения в личности — снижается эмпатия, пропадает чувство юмора. Нарушается и речь: словарный запас резко обедняется, а понимание обращённых слов становится проблематичным.

Учёные отмечают и связь болезни Альцгеймера с ухудшением зрения. Человек начинает сталкиваться с предметами, не может взглядом найти вещи, которые находятся перед ним. Отдельным симптомом могут быть ночные кошмары: сны становятся яркими, сопровождаются бурной двигательной активностью.

Эксперты подчеркивают, что любые из этих признаков — повод обратиться за медицинской помощью, даже если память человека внешне остаётся в норме. Раннее выявление заболевания даёт больше возможностей замедлить его развитие и сохранить качество жизни.