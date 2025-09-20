Воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области будет закрыто с 22 по 27 сентября. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин. Этот полигон считается одним из ключевых в России: именно отсюда 21 ноября 2024 года был произведен удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Как уточнил aif.ru генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов, закрытие неба, скорее всего, связано с испытаниями. Такие меры всегда принимаются ради безопасности и для исключения утечки технических данных.

Попов напомнил, что Капустин Яр совмещает функции полигона и космодрома, где проходят пуски стратегических ракет и систем ПВО. При этом он не исключил и вариант боевого применения «Орешника». По его словам, подобный пуск способен одновременно уточнить характеристики ракеты, нанести удар по глубине украинской территории и послужить сигналом странам Запада.

Генерал подчеркнул, что запуск может стать «тройной операцией» — испытанием, демонстрацией возможностей и предупреждением. По его словам, иногда уважение приходится завоевывать силой, которая отрезвляет даже самых решительных политиков.