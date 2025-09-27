Военный эксперт Василий Дандыкин предупредил о возможных провокациях против России в Приднестровье. Его слова приводит «Московский комсомолец».

По мнению специалиста, ситуацию в Молдавии необходимо оценивать максимально серьезно, особенно на фоне предстоящих парламентских выборов. Дандыкин напомнил, что в Приднестровье сегодня проживает около 250 тысяч граждан России, а также находится более тысячи военнослужащих из состава миротворческих батальонов. Они обеспечивают охрану крупных складов с боеприпасами.

Эксперт подчеркнул, что большинство этих боеприпасов уже непригодны для использования. Однако количество их столь велико, что в случае взрыва последствия будут катастрофическими. «Если они рванут, то половины Молдавии не будет», — отметил Дандыкин. По его словам, если Украина решится на силовой сценарий, Россия будет вынуждена применить «Орешник» или другое вооружение.

Он также связал прибытие офицеров НАТО в Одессу, которая расположена всего в пятидесяти километрах от Приднестровья, с последними атаками ВСУ на Новороссийск и Форос. По мнению Дандыкина, это звенья одной цепи, которые указывают на общую напряженность в регионе.

Эксперт считает, что южное направление сегодня представляет особую опасность. Антироссийская истерия, по его словам, используется для того, чтобы вынудить Москву распылять свои силы. При этом Россия уже вынуждена держать значительные воинские группировки в Калининграде.

«Одним словом нас ждет горячая осень», — резюмировал Дандыкин.