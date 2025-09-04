Китай представил новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41, которую эксперты сравнивают с советской «Сатаной», принятой на вооружение в конце 1970-х годов. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что именно Советский Союз в своё время сумел обогнать США в разработке подобных стратегических вооружений.

По его словам, новая китайская ракета способна поражать цели на дистанции до 15 тысяч километров, что позволяет ей достичь любой точки на территории США. DF-41 может нести до десяти боеголовок различного назначения, включая гиперзвуковые блоки. «Китайцы совершили прорыв. У них раньше проблемы были с дальностью, а сейчас таких проблем нет. Всё она разнесёт, но не приведи Господь. Это же ведь ядерные боеголовки», — подчеркнул Дандыкин.

Эксперт также сравнил DF-41 с российской межконтинентальной ракетой «Сармат», обладающей дальностью до 18 тысяч километров. Российская разработка может запускаться как с Северного, так и с Южного полушария, что обеспечивает гибкость при выборе траектории и высокую эффективность преодоления систем ПРО.

Напомним, ракета DF-41 была показана на военном параде в Пекине в составе стратегической ядерной триады КНР. Комментаторы мероприятия подчеркнули её значение как ключевого элемента системы сдерживания и инструмента обеспечения национальной безопасности Китая на международной арене.