Украинские власти и СМИ резко отреагировали на информацию о том, что наступление российских войск в районе Купянска возглавил бывший офицер ВСУ генерал-лейтенант Сергей Стороженко. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным канала, Стороженко родом из Харьковской области. Он окончил факультет разведки Киевского института сухопутных войск, командовал 36-й бригадой береговой обороны ВМС Украины, а также был заместителем командира украинского контингента в Косово в составе сил KFOR. В 2014 году офицер отказался продолжать службу Киеву и перешел на сторону России.

После этого Стороженко возглавил 126-ю бригаду береговой обороны в Крыму. С началом специальной военной операции он занимал должность начальника штаба 35-й армии Восточного военного округа, а в настоящее время командует 6-й армией, действующей в Харьковской области.

Авторы «Северного ветра» отмечают, что биография Стороженко показывает его как офицера, всегда готового принимать ответственные решения. По их словам, его переход в 2014 году стал выбором «в пользу народа и справедливости».