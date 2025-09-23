Российские ВКС нанесли массированный авиационный удар по объектам украинской авиационной промышленности в Запорожье. Как сообщил Telegram-канал «Изнанка», атаку зафиксировал разведывательный дрон, который снял момент попадания авиационных боеприпасов по целям.

По данным канала, в налёте использовались авиабомбы ФАБ-500, оснащённые универсальными комплектами планирования и коррекции, что позволило добиться высокой точности поражения. Ночью под удар попали производственные цеха предприятия «Мотор Сич» и конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс». Эти структуры играют ключевую роль в обслуживании и ремонте тяжёлых авиационных двигателей Д-18Т, устанавливаемых на транспортные самолёты Ан-124 «Руслан».

Военкоры сообщают о серьёзных разрушениях. Разбитые производственные корпуса, повреждённые испытательные стенды и лаборатории, выведенные из строя ремонтные участки — всё это ставит под сомнение дальнейшее функционирование предприятий. Источники отмечают, что повреждения могут оказаться критическими.

Наблюдатели называют атаку одной из наиболее результативных за весь период специальной военной операции. По их оценке, был нанесён точный удар по «сердцу» украинского авиадвигателестроения.

Telegram-канал «Изнанка» подчёркивает, что последствия ночного налёта способны оказать долгосрочное влияние на работу всей авиационной отрасли Украины. Фактически речь идёт о серьёзном подрыве возможностей Киева по эксплуатации и ремонту тяжёлых транспортных самолётов, которые играли важную роль в военной логистике.

