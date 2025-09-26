Российские войска продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта. Как сообщает Die Zeit, а также Институт по изучению войны (ISW), в последние дни отмечены серьёзные изменения на линии боевого соприкосновения в Донбассе и на западе Запорожской области.

По данным немецкого издания, российские подразделения сумели выйти к северо-востоку от Константиновки, а также закрепиться вблизи Орехова. Одновременно несколько мощных ударов было нанесено по позициям украинской армии в районах Часова Яра и Щербиновки.

ISW подтверждает, что российские войска достигли восточной окраины Константиновки. Кроме того, удары наносились к юго-востоку от города — в районах Клебан-Быка и Щербиновки, а также к юго-западу — вблизи Яблоновки. Ещё одно продвижение зафиксировано в сторону Новоселовки, к востоку от Северска.

Не обошлось без контратак со стороны Украины. По информации с геолокационных снимков, украинские подразделения продвинулись к северу от села Торское, расположенного восточнее Лимана, и смогли отразить российское наступление в районе Шандриголово. Киев также сообщил о продвижении к Доброполью после оставления российскими силами села Заповедное.

В районе Красноармейска, где идут тяжёлые бои, обе стороны демонстрируют продвижение. Украинские части продвинулись к востоку от города, в районе Казацкого, а также к югу — в районе Новопавловки. Российские подразделения закрепились в селе Удачное, юго-западнее Красноармейска.

На западе Запорожской области, по данным ISW, российские войска продвинулись к юго-западу от Степногорска, а также атаковали украинские позиции у Каменского. Это указывает на то, что в данном районе российские силы продолжают сохранять инициативу.