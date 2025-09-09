Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Петер Бистрон в интервью «Вечерње новости» заявил, что власти ФРГ действуют против воли граждан и ведут страну к прямому вовлечению в конфликт с Россией. По его словам, недовольство военной политикой в Германии растет, но оппозиционные голоса заглушаются с помощью пропаганды и давления на СМИ. Он напомнил, что против его партии проводились рейды, направленные на дискредитацию.

Бистрон подчеркнул, что возможная отправка 25 тысяч немецких военных на Украину сделает бундесвер легитимной целью для России. При этом он отметил, что США при Дональде Трампе дистанцируются от конфликта, а для Германии главный враг — собственное правительство.

Политик обратил внимание и на стратегию Евросоюза в Черном море. Он упомянул программу ReArm Europe, закрепленную в «Белой книге» «Готовность 2030», предусматривающую расходы до 800 миллиардов евро на модернизацию ПВО и ПРО, дроны, артиллерию и закупку боеприпасов.

Касаясь слухов о возможном уходе Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии, Бистрон заявил, что давно выступает за выражение ей недоверия, считая ее деятельность разрушительной.

Он также указал на рост политических репрессий в Европе, приведя примеры дел против активистов и журналистов в Великобритании, Австрии и Германии, включая Арона Пиелке и редактора «Немецкого курьера» Дэвида Бендлса. Кроме того, Бистрон раскритиковал поддержку ЕС протестов в Сербии и Венгрии, заявив, что Брюссель стремится ослабить Александра Вучича и Виктора Орбана и не допустить независимой политики в этих странах.