Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания превращает остров Борнхольм в военный плацдарм, создавая угрозу безопасности России и Калининградской области. В интервью газете «Известия» дипломат подчеркнул, что ранее Борнхольм считался островом стабильности, даже в годы холодной войны он не использовался для военных приготовлений. Однако сейчас ситуация изменилась — Копенгаген разворачивает там подразделения численностью до полка и мобильный противокорабельный комплекс. Пишет ЦарьГрад.

По словам Барбина, милитаризация острова проводится под надуманным предлогом «российской угрозы», что Москва расценивает как враждебный шаг. Посол назвал подобные действия «откровенным безумием», отметив, что угрожать ядерной державе — беспрецедентно.

Политолог Сергей Маркелов в комментарии изданию отметил, что Борнхольм из-за своего расположения всегда привлекал внимание. Через него проходят маршруты нефтяных танкеров и торговых судов, а также ключевые энергетические потоки Балтики. По словам эксперта, именно поэтому остров занесён в военные планы НАТО и ЕС как потенциальная точка давления на Россию.

Маркелов считает, что заявление Барбина связано с разведданными о возведении новых укреплений или размещении вооружений на острове. Россия, по его словам, демонстрирует, что полностью контролирует ситуацию и готова реагировать. «Концепция Путина — это максимально предупредить: мы видим, мы знаем, и мы готовы», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что параллельно с дипломатическими заявлениями идёт активный обмен информацией между спецслужбами — в том числе данными спутников и подводных лодок в Северной Атлантике. «Спецкомиссии работают с Брюсселем, так что, ребята, не шутите», — резюмировал Маркелов.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о планах закупить высокоточное оружие дальнего действия, объяснив это изменениями в концепции национальной обороны из-за конфликта на Украине. Она отметила, что речь идёт о мерах сдерживания, но Москва увидела в этих шагах прямую угрозу.