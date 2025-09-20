Российские войска продолжают наступательные действия в районе Красноармейска (Покровска), постепенно перекрывая линии снабжения украинской армии. Как сообщает Daily Express, именно этот город Киев считает ключевым узлом для удержания Донбасса, поэтому туда перебрасываются значительные силы. На публикацию британского издания ссылается ИноСМИ.

По данным Daily Express, попытки овладеть Красноармейском ведутся уже более года. Успех на этом направлении позволит России подорвать снабжение украинских войск на востоке, а также откроет дорогу к Краматорску и Славянску, которые являются главными опорными пунктами ВСУ в регионе.

Эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Марина Мирон в комментарии Sky News подчеркнула, что Москва активно использует беспилотники для блокирования подвоза техники и боеприпасов. По её словам, российская армия избегает лобовых атак и действует тактикой окружения, постепенно расширяя зону поражения вокруг города. Она отметила, что цель состоит в том, чтобы «выдавить» украинские подразделения, минимизировав собственные потери.

Тем временем обостряется ситуация и на северо-восточном фронте. Институт изучения войны сообщает о продвижении российских войск в районе Купянска. Этот город имеет важное стратегическое значение, так как через него проходят несколько железнодорожных веток, связывающих ключевые направления.

Генеральный штаб Украины в своём Telegram-канале заявил о проведении в Купянске контрдиверсионной операции. По данным Киева, в районе города ведутся поисково-ударные действия, и несмотря на переброску российских войск, выход из трубопровода остаётся под контролем украинской стороны.