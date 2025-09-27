В интернете опубликовано видео, на котором зафиксировано бегство украинских военных из поселка Заречное (Кировск) под Красным Лиманом. Кадры снял один из боевиков ВСУ, который рассказал, что командиры покинули населенный пункт за пять дней до того, как это сделали оставшиеся там солдаты.

Автор ролика заявил, что его сослуживцы уходят из Заречного, так как не хотят погибнуть. По его словам, подразделение было фактически оставлено без руководства и вынуждено самостоятельно принимать решение об отходе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения ВС РФ завершают освобождение Заречного. По данным ведомства, отступая, украинские боевики поджигали жилые дома в поселке.